Incidente nel cantiere della metro: il video del momento in cui crolla la gru

Eccole le immagini dell'incidente avvenuto mercoledì pomeriggio, alle 18.40, nella stazione metropolitana di Bussero, sulla linea verde. Nella clip, girata dalla banchina, si vede la gru che interviene sulle scale che portano al sovrappaso fino a quando il braccio cede precipitando sulla linea aerea e trascinando giù le stesse scale. Fortunatamente in quel momento non c'era nessun treno in transito sui binari, che in quel punto sono esterni.

Non si sono registrati feriti, ma i disagi alla circolazione della M2 sono molto pesanti, con la tratta tra Cernusco e Gessate che è ancora servita dai bus sostitutivi, mentre i convogli sono fermi. Stando a quanto appreso, il cantiere, che si trova in piazza De Gasperi, era proprio di Atm - anche se "gestito" da una ditta esterna - ed è aperto per la realizzazione di opere di accessibilità, che prevedono anche la demolizione del vecchio sovrappasso che sarebbe iniziata in queste notti.

Inevitabile la polemica sul tema sicurezza. "Quanto è successo sulla linea 2 nei pressi di Bussero noi non la riteniamo una situazione grave. La riteniamo una situazione gravissima. Non è possibile che oramai sia quasi una routine che si spezzano autogru o bracci di autogru all'interno di aree di cantiere. Sarebbe potuta essere una strage se questo fosse accaduto qualche minuto prima, quando è passato il treno con i passeggeri", il duro commento di Enrico Vizza, segretario generale Uil Milano Lombardia.

"Vogliano sapere perché è accaduto, che cosa non ha funzionato, vogliamo sapere se il cantiere era sotto controllo, se sono stati messi a disposizione tutti gli strumenti per il controllo e le attività, se si sono fatte le dovute manutenzioni a tutti i mezzi utilizzati. Come confederazione sindacale - ha concluso - scriverò personalmente alla Procura della Repubblica di Milano per richiedere i dovuti accertamenti sul caso".