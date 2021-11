Milano, cede una scalinata in un palazzo: operaio precipita per due piani

L'incidente è avvenuto in corso Vercelli 54 nella tarda mattinata di mercoledì 3 novembre. L'uomo è stato ricoverato in codice giallo

Incidente sul lavoro in corso Vercelli, dove un operaio di 41 anni è precipitato per due piani dopo il cedimento di una scalinata interna del palazzo.

L'uomo, ricoverato in codice giallo, non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti 3 mezzi dei Vigili del Fuoco, insieme ad alcuni agenti della Polizia di Stato e della Locale.