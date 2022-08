Si filma mentre corre a folle velocità: si schianta 'in diretta'. Video

Una corsa a velocità sostenuta a zig zag tra le auto nel tunnel della Valassina. Poi l'incidente ripreso in diretta. È diventato virale un video girato all'interno dell'abitacolo di una vettura all'imbocco della Ss36 a Cinisello Balsamo, in direzione Lecco.

Le immagini sono state postate sulla pagina Instagram Welcome to Favelas. La vetture procederebbe da Cinisello Balsamo in direzione di Monza, poi lo schianto appena dopo aver imboccato la Statale 36 al termine di una serie di sorpassi a velocità decisamente elevata.