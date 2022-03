Incidente in via Quaranta: schianto tra un bus e 4 auto

Prima un'auto che impatta contro il bus, poi la sterzata del mezzo pesante e lo schianto con altre tre auto parcheggiate (una di queste ha preso fuoco fuoco), infine le sirene di ambulanze e vigili del fuoco. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito grave nella notte tra lunedì e martedì 8 marzo all'incrocio tra via Broni e via Bernardo Quaranta a Milano, teatro di un incidente tra un bus della linea 95 e 4 automobili. A innescare il sinistro sarebbe stata una Mercedes che non avrebbe dato la precedenza al bus.