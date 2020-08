Milano, infarto alla Stazione Centrale: il poliziotto lo salva con il massaggio cardiaco

È ancora in gravi condizioni, ma potrebbe cavarsela grazie al pronto intervento di un poliziotto il 76enne che lunedì 24 agosto si è accasciato al suolo alla Stazione Centrale di Milano colto da un infarto.

Nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza dello scalo ecco la terribile sequenza in cui l'uomo cade a terra colto dal malore e viene soccorso dall'agente che, praticandogli un massaggio cardiaco, lo tiene in vita permettendone il ricovero in ospedale.