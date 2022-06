Il tiktoker che fa ginnastica mezzo nudo in giro per Milano. Video

Torso nudo, fisico statuario e qualche urlo qua e là. Non è passato di sicuro inosservato l'uomo che nelle scorse ore ha girato per il centro di Milano trasformando qualsiasi cosa in una sorta di attrezzo da palestra.

I social sono pieni di immagini che lo riprendono mentre fa gli elastici ai pali della luce o mentre "flexa" i muscoli urlando in strada. Ma nessun mistero. Perché il protagonista è "Takkmethod", influencer molto noto su Instagram e su TikTok con centinaia di migliaia di fan che così pubblicizza la sua idea di portare l'attività fisica fuori dalle palestre.

L'ultimo teatro del suo "spettacolo" è stata proprio Milano, con "Tak method" che è stato avvistato tra Brera, corso Como, il Castello e il Duomo.

Video da Ig