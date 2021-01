Qualità dell'aria, Legambiente regala un finto assegno in bianco alla Lombardia: "Pagateci le sanzioni Ue". Video

Un finto assegno in bianco consegnato a un consigliere regionale della Lombardia per pagare simbolicamente le sanzioni dell'Unione europea sulla cattiva qualità dell'aria. È l'iniziativa di Legambiente, che venerdì 29 gennaio ha protestato a suo modo contro le politiche regionali e comunali sull'inquinamento, politiche che non sembrano affatto aver ridotto l'alto livello di polveri sottili e inquinamento della città e della regione.

"Ogni anno in Italia ci sono 80mila morti per malattie respiratorie legate alla cattiva qualità dell'aria - spiegano i delegati di Legambiente - Questo a causa di politiche non incisive, che in tutti questi anni non hanno risolto affatto il problema dell'inquinamento. Vietare le sigarette in strada, per esempio, è sicuramente una buona iniziativa, ma se poi Area C e Area B restano aperte per mesi con la scusa della pandemia, allora quel provvedimento diventa fine a se stesso".