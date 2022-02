La folle fuga dai carabinieri: auto sfonda il passaggio a livello chiuso. Video

La macchina, senza nessuno alla guida, che spacca la sbarra abbassata. Il conducente che attraversa i binari a piedi e risale in auto. Quindi il, nuovo, tentativo di allontanarsi, comunque inutile. Sono i frame del folle inseguimento andato in scena la scorsa sera a Bovisio Masciago, in Brianza, dove una macchina ha cercato di scappare dai carabinieri sfondando un passaggio a livello chiuso.

Stando a quanto appreso, tutto è iniziato quando i militari del Radiomobile hanno intimato l'alt al guidatore della vettura - da solo a bordo -, che invece per tutta risposta ha gettato un pacco di riso dal finestrino e ha poi accelerato. Arrivato al passaggio a livello, "attivo" e quindi evidentemente con un treno in arrivo, il conducente è sceso dalla macchina e ha attraverso a piedi. La vettura, con il cambio automatico e la marcia inserita, ha però proseguito la propria corsa spaccando le sbarre, tanto che poi il fuggitivo è risalito a bordo riprendendo la marcia. Dopo poche centinaia di metri, però, l'uomo è stato raggiunto e bloccato.

Si tratta di un 35enne già sottoposto all'affidamento in prova per una vecchia condanna per traffico di droga. Ora si trova in carcere a Monza con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pacco di riso buttato prima della folle fuga i carabinieri hanno infatti trovato 500 grammi di eroina.