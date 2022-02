Inseguimento a San Siro: gli spari e il mitra gettato a terra

Sono stati fermati in piazzale Zavattari dopo avere seminato il panico per le strade di San Siro i cinque italiani, occupanti dell'auto fuggita ad un controllo della polizia intorno alle sette di pomeriggio di lunedì 31 gennaio. Il video riproduce il momento del fermo. Il controllo è scattato in via Paravia, angolo piazzale Segesta, con l'alt intimato ad un suv bianco Bmw.

Il guidatore della vettura ha premuto il pedale dell'acceleratore rischiando d'investire un poliziotto che, stando alla cronaca, avrebbe in risposta aperto il fuoco sparando due colpi d'avvertimento in aria. Durante l'inseguimento, durato circa dieci minuti, dalla Bmw, in via Paravia, i fuggitivi hanno gettato una mitragliatrice Uzi carica.

Poco dopo, in piazzale Zavattari, gli uomini si sono arresi alla polizia. La loro posizione, al vaglio nella notte, presumibilmente li porterà a rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi abusivo, ma gli investigatori stanno soprattutto cercando di capire se stessero preparandosi a compiere una rapina. Sarebbero già noti alle forze dell'ordine.

(video di Mauro M.)