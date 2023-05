La folle fuga del suv a 150 all'ora (con schianto): alla guida un ragazzino di 15 anni

In fuga dalla polizia locale, in pieno centro e poi in tangenziale. Velocità folle, con punte da oltre 150 km orari, sorpassi sulla destra, precedenze mancate, semafori bruciati e altre manovre pericolosissime.

Al volante del suv che nei giorni scorsi ha seminato il panico a Romano di Lombardia, nella Bergamasca, c’era un ragazzino di soli 15 anni. Quando si è alzata la paletta della Locale - perché il lettore targhe aveva segnalato l’auto in quanto sprovvista di assicurazione - il giovanissimo ha pigiato sull’acceleratore.

Scene da Fast and Furious: il dissennato slalom tra gli ignari automobilisti per seminare la pattuglia della Locale è durato qualche chilometro. Il ragazzino, di casa nella zona, ha dovuto arrendersi dopo aver provocato un incidente e fatto ribaltare un pick up, il cui conducente è fortunatamente rimasto illeso.

Il 15enne è stato sanzionato con una maxi multa da 7.500 euro. Ma non solo. I genitori sono stati denunciati per mancata vigilanza di minore e hanno dovuto dire addio al suv, che finirà per essere demolito.