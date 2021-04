Milano, scappa in auto dai Carabinieri: pusher arrestato dopo un inseguimento in città. Video

I Carabinieri volevano fermarlo per un controllo, ma lui, alla vista dei militari, ha dato gas all'acceleratore iniziando un folle inseguimento per le vie della città. È accaduto nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 aprile in via Giambellino, a Milano.

L'uomo, un cittadino marocchino classe 1994, è stato inseguito e braccato in via Inganni da 7 gazzelle del nucleo radiomobile dell'Arma, che lo hanno trovato in possesso di circa 500 euro in contanti e 4 grammi di hashish. Dai controlli successivi il pusher è risultato avere precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sequestrato anche il mezzo sul quale l'uomo viaggiava: una Wolkswagen Golf di proprietà di una società di noleggio.