Saronno, la folle fuga dai Carabinieri per le vie affollate del centro finisce contro una rastrelliera. Video

È finita con uno schianto e l’arresto la fuga di due 30enni cittadini marocchini residenti a Milano che sabato notte, alla guida di una Alfa Romeo Giulietta, hanno ignorato lo stop dei Carabinieri ingaggiando un folle inseguimento per le vie del centro di Saronno piene di passanti.

La corsa dell’Alfa Romeo è finita quando la vettura, dopo essere sfrecciata in mezzo alla folla, è finita contro una rastrelliera per biciclette. I due alla guida si sono quindi dati alla fuga a piedi, raggiunti però dai militari che li hanno condotti in caserma. Ancora in fuga un terzo uomo che era a bordo del mezzo con i due cittadini marocchini.