'Nevicata d'arte digitale' a Milano: la nuova opera dell'artista Lorenzo Marini

Dopo i tram decorati in primavera per celebrare la fine del lockdown, Lorenzo Marini torna a decorare la città di Milano con una nuova installazione 'Nevicata d'arte digitale', visibile sui video wall di vari luoghi della città: da piazza Gae Aulenti a San Babila e CityLife, passando per piazza Cavour.

"Ho voluto fare questo regalo di Natale alla città per trasmettere un messaggio: nonostante la pandemia non tutto è grigio come sembra e ora che siamo in zona gialla si può rinascere. Inoltre volevo augurare un buon Natale a tutti i Milanesi, e cosa c'è meglio di una nevicata per creare un po' di atmosfera di festa?".