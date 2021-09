Design Week, in città le prime installazioni: "Le icone di Milano" e il re-food market Esselunga

Aspettando l'inaugurazione del Salone del Mobile, in via Morosini e al Museo della Scienza e della Tecnica arrivano le prime opere dedicate alla settimana dell'arredamento d'interni

"Le icone di Milano" e il re-food market di Esselunga sono le prime installazioni ad aprire la settimana del Salone del Mobile. Due installazioni che a pochi giorni dal via ufficiale della Design Week colorano e reinterpretano due luoghi di cultura della città: i Giardini delle Culture di via Morosini, 8 e la sala del Cenacolo al Museo della Scienza e della Tecnica.

Nelle stanze di via S. Vittore 21 il colosso milanese dei supermercati, Esselunga, ha riempito la splendida sala affrescata del Cenacolo con la riproduzione in scala 1:1 di un supermercato sostenibile realizzato all'interno dello spazio ro-guiltlessplastic di Rossana Orlandi, mentre ai Giardini di via Morosini lo studio "Progetto Menodue" rende omaggio alle grandi donne di Milano allestendo un maxi Monopoli nel quale, a ogni casella, si trova un QR code con cui scoprire le storie e le vite di celebri figure femminili della nostra città.