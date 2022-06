Milano torna capitale del design con le installazioni del Fuorisalone 2022

La Design week "invade" Milano con le installazioni del Salone del Mobile 2022 e del Fuorisalone. All'università degli Studi di Milano i cortili dell'ateneo ospitano la consueta mostra a cielo aperto di opere di design, con la partecipazione di importanti sponsor come Amazon, che nel chiostro della Farmacia ha inaugurato l'installazione "A-Maze Garden": un labirinto di specchi che visto dall'alto riproduce il disegno di un albero fatto con i loghi della multinazionale.

Sostenibilità, recupero e riutilizzo sono al centro anche del progetto "Dropcity", che in collaborazione con il designer Andrea Caputo e Grandi Stazioni Retail sta riqualificando i vecchi tunnel della Stazione Centrale trasformandoli in un centro per giovani architetti e designer, in cui esporre opere e fare rete per scambiare idee ed esperienze.