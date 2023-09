L'infiorata progettata dall'intelligenza artificiale in via della Spiga

La tradizione siciliana dell'infiorata di Noto rivive anche quest'anno al quadrilatero della moda di Milano. O quasi. A ideare i motivi del tappeto di fiori in via della Spiga, infatti, non sono stati stavolta i maestri vivaisti della Sicilia, ma un'intelligenza artificiale.

L'evento, che preannuncia l'inizio della fashion week milanese, e che ricalca la più celebre 'infiorata' che per tradizione ricopre di fiori le scalinate del centro di Noto (in Sicilia), diventa così una dimostrazione dell'estro che un'AI può ormai raggiungere nell'elaborazione delle immagini, al pari di quello umano. L'infiorata 'artificiale' resterà visibile al pubblico fino al 3 settembre lungo via della Spiga, nel quartiere Montenapoleone.