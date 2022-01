Video gol Inter-Lazio 2-1, highlights e sintesi partita

L'Inter batte la Lazio e si mantiene in vetta alla classifica di Serie A. L'Inter infila l'ottava vittoria consecutiva in Serie A e inizia il 2022 con il piede giusto: a San Siro la squadra di Simone Inzaghi batte 2-1 la Lazio al termine di un match dominato e caratterizzato dalla strepitosa prova dei due difensori, Bastoni e Skriniar, entrambi in gol.

Il tabellino di Inter-Lazio 2-1

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (36 Darmian 77'), 23 Barella (22 Vidal 82'), 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 14 Perisic (32 Dimarco 82'); 7 Sanchez (19 Correa 74'), 10 Lautaro (9 Dzeko 74').

A disposizione: 40 Rovida, 97 Radu, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 41 Curatolo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): 1 Strakosha; 23 Hysaj (29 Lazzari 80'), 3 Luiz Felipe, 26 Radu, 77 Marusic; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi (6 Leiva 68'), 88 Basic (10 Luis Alberto 68'); 7 Felipe Anderson (20 Zaccagni 60'), 17 Immobile, 9 Pedro.

A disposizione: 25 Reina, 31 Adamonis, 4 Patric, 18 Romero, 19 Vavro, 27 Moro, 28 A. Anderson, 94 Muriqi.

Allenatore: Maurizio Sarri.

Marcatori: 30' Bastoni (I), 35' Immobile (L), 67' Skriniar (I)

Ammoniti: Luiz Felipe (L), Basic (L), Radu (L), Zaccagni (L), Vidal (I)

Recupero: 1' - 4'.

Arbitro: Pairetto.

Assistenti: Bercigli, Berti.

Quarto Uomo: Serra.

VAR: Aureliano.

Assistente VAR: Bresmes.