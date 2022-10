Inter-Sampdoria 3-0: i nerazzurri volano al terzo posto

Striscioni ritirati e niente cori a San Siro per Inter-Sampdoria. Circa un'ora prima dell'inizio del match, lo storico capo ultras dei nerazzurri Vittorio Boiocchi, 70 anni, è stato ucciso in un agguato sotto casa, nel quartiere milanese di Figino. La notizia è arrivata sugli spalti e la Nord ha deciso di mostrare il lutto. Ovazione del Meazza, invece, per Dejan Stankovic, alla sua prima panchina da allenatore della Sampdoria, ma in precedenza acclamato campione con la maglia nerazzurra.

Ed ora la partita. Primo tempo tutto o quasi nerazzurro con due reti, una di De Vrij al 21': colpo di testa vincente sugli sviluppi del corner battuto dal solito Calhanoglu. E l'altra al 43', siglata da Barella con un gran tiro dopo aver ricevuto da Bastoni. Ma le reti potevano anche essere di più, se la bella conclusione di Mkhitaryan al 26' non fosse finita al lato del palo.

Nel secondo tempo, possibile terzo gol nerazzurro di testa per Skriniar al 59', ma il suo tiro va sul fondo. Al 73' il terzo gol arriva con Correa, entrato da pochi minuti, in contropiede. Lo stesso argentino potrebbe siglare la quarta rete all'80' ma il suo tiro viene parato da Audero.

I nerazzurri agganciano così momentaneamente il terzo posto in classifica. In testa sempre il Napoli, vittorioso contro il Sassuolo per 4-0: dopo 12 partite è a 32 punti. Secondo il Milan, con 11 partite, a 26 punti, in attesa della sfida in trasferta contro il Torino domenica sera. In terza posizione, a 24 punti, l'Inter insieme a Lazio e Atalanta che, però, hanno disputato per ora soltanto 11 partite.