Lo stile di Lino, da 45 anni faro dell'eleganza milanese

Grazie alla sua popolarità si è guadagnato la copertina della rivista "Dandy", anche se in quell'appellativo dice di non riconoscersi più di tanto, perché "l'avere stile lo puoi chiamare in tanti modi, ma alla fine mi prendo anche questo". A parlare è Lino Ieluzzi, titolare della boutique "Al bazar", nel cuore di Milano, che da più di cinquant'anni è punto di ritrovo per gli amanti dei completi e delle camicie fatte, appunto, da Lino, per gli amici "Lino Bazar", sesto protagonista della miniserie a puntate di Milano Today sui mestieri insoliti e più antichi di Milano.

"In tutti questi anni ho visto passare il mondo di qua - racconta Ieluzzi -. Attori, personaggi famosi, ma anche tante persone che semplicemente cercano qualcosa di originale, un po' diverso. Qui non abbiamo marchi. Tutte le cose che ci sono le penso prima per me, e poi le sviluppo per il negozio. Sono tutte cose che indosso o indosserei io, ma che piacciono molto al pubblico, anche ai ragazzi".

Lino, sfruttando la sua esperienza di titolare della boutique, è diventato anche una star di Instagram, dopo che quasi per gioco ha iniziato a postare video in cui mostra abbinamenti di giacche, camicie e pantaloni, o semplicemente spiega come fare un nodo alla cravatta. Particolarmente seguita, poi, è la sua "rubrica" quotidiana del "caffè del mattino", con tanto di saluti e dediche personali ai fan. "Pensate che ora giro con la lista delle persone da salutare. Era iniziato tutto per caso. Ero qua con delle persone e ci siamo detti 'Facciamo un video mentre beviamo il caffè', e adesso la gente addirittura mi chiama per farsi salutare. È nato tutto per gioco, insomma, un po' come gli altri video che metto su Instagram, ma che sono molto seguiti perché spiegano lo stile in modo semplice. Ai ragazzi, per esempio, dico sempre: 'Se vai a una festa non serve l'abito. Basta una giacca, camicia bianca, un jeans scuro e sei perfetto". È la base da cui partire per ogni cosa. Quella te la porti dietro per sempre".