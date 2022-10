Il video dell'uomo che investe un poliziotto in bici e scappa

Eccole le immagini della follia andata in scena nel pomeriggio dello scorso 22 settembre a Milano. Quel giorno, un 52enne al volante di una Ford Kuga aveva percorso a tutta velocità via Panzini, superando le altre auto invadendo la corsia opposta e guidando a zig zag. Quando la sua macchina si era fermata al semaforo, due poliziotti della squadra bike lo avevano affiancato e gli avevano chiesto di accostare alla prima occasione utile per identificarlo.

Per tutta risposta, però, il guidatore aveva detto agli agenti "io non vi do nulla" ed era ripartito, prima di restare bloccato nuovamente al semaforo. Per la seconda volta, quindi, un poliziotto 25enne gli aveva intimato di fermarsi e per convincerlo aveva posizionato la sua bicicletta davanti alla ruota sinistra della vettura. Per nulla intenzionato ad arrestare la propria corsa, come mostrano anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona, il 52enne aveva nuovamente ingranato la marcia, aveva travolto il poliziotto ed era scappato.

Mercoledì, il 52enne è stato rintracciato dagli investigatori ed è stato indagato a piede libero con le accuse di reistenza e lesioni a pubblico ufficiale.