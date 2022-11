Jacopo Malnati, youtuber del duo Ipantellas racconta come l'hanno picchiato

Lo youtuber Jacopo Malnati, attore del duo comico "iPantellas", racconta in un altro video la violenta rapina che ha subito a Varese. Ora sta meglio. In un primo momento era stato proprio il volto di Colorado a ricostruire attraverso i social la violenta aggressione subita nel quartiere di San Fermo: “Ho subito una rapina e un tentato omicidio da due ragazzi mentre ero appena salito in macchina - ha scritto Malnati in una storia su Instagram -. Mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato ad uccidermi, strangolandomi per derubarmi, io ho combattuto con tutte le forze e sono riuscito a suonare ripetutamente il clacson per attirare l’attenzione, poi con la pistola mi hanno colpito al viso per poi fuggire”.

Jacopo ha continuato con il racconto della rapina da cui è uscito molto provato. “Io sto bene, a parte un po’ di punti, ma sono molto spaventato. Mi spiace vivere in un mondo cosi. Non mi meritavo questa aggressione. Spero che i 2 ragazzi rifletteranno a lungo su quello che hanno fatto perché se fossi morto (e vi assicuro che mancava davvero pochissimo) si sarebbero devastate anche le loro vite”.

Oltre alla grande paura, il giovane comico ha voluto mostrare i segni della violenza subito. Il ragazzo ha infatti postato delle foto dall’ospedale in cui è possibile vedere il suo volto gonfio e tumefatto, un grave taglio all’altezza del sopracciglio che ha richiesto l’utilizzo di punti di sutura. Della rapina, avvenuto verso le 22.30, si occupa la squadra mobile di Varese.