Milano-Roma in monopattino elettrico: ecco l'avventura di Jakidale

Chi ha detto che i monopattini elettrici sono stati pensati per essere utilizzati solo per "l'ultimo miglio" dovrà ricredersi. Il motivo? Ad agosto lo youtuber Jakidale (al secolo Jacopo D'Alessio) ha utilizzato uno Xiaomi Mi Scooter Pro per percorrere il tragitto tra Milano e Roma: oltre 600 chilometri, coperti in undici giorni di "cammino".

Lo youtuber non era solo, insieme a lui in questa avventura c'era Mattia Miraglio che, in bicicletta, ha percorso la stessa distanza. " È nato tutto come uno scherzo ma si è rivelata una delle esperienze più belle della mia vita — ha raccontato Jakidale al termine del suo video —. È stata veramente un'avventura fantastica. Assolutamente non consigliata, fatela a piedi, fatela in bici ...però wow!".