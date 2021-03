Milano, usano un jammer per aprire l'automobile e rubarla: arrestati dalla Polizia. Video

Presi in flagranza di reato mentre rubano un’automobile servendosi di un jammer, uno strumento per disturbare le frequenze radio/gps dell’antifurto satellitare, e alcuni attrezzi da scasso per aprire e accendere la vettura.

Protagonisti un 49enne e un 40enne italiani con numerosi precedenti alle spalle, fermati dalla Polizia di Stato in viale Umbria, a Milano, lo scorso giovedì 25 febbraio in seguito alla segnalazione di una società di sistemi gps che aveva allertato la Questura per un'auto rubata in movimento verso piazzale Lodi. I due sono attualmente in stato di fermo per il reato di furto pluriaggravato in concorso. Indosso avevano alcune chiavi e il jammer per disturbare le frequenze radio.