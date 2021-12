La star dei social Khaby Lame porta i regali di Natale ai senzatetto di Milano. Video

Natale all'insegna della solidarietà per Khaby Lame, influencer da oltre 100 milioni di follower su TikTok e quasi 70 su Instagram. Il 21enne italo senegalese ha infatti girato per le strade di Milano - dal centro alla zona stazione - per consegnare doni ai senzatetto.

Nelle immagini postate sui suoi profili social, si vede Khaby in compagnia di alcuni amici che lascia pacchi e doni ai clochard, intrattenendosi a parlare con loro. "È tempo di usare il potere dei social per diffondere buoni messaggi e questo è il mio: se hai la possibilità di aiutare qualcuno che ha più bisogno di te, fallo", ha scritto lui stesso accanto alle immagini.