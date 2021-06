Kia EV6 con piattaforma E-GMP: l'auto elettrica iper connessa dal design futuristico

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Svelata a Milano la nuova vettura della casa sudcoreana basata sull'innovativa "piattaforma modulare elettrica globale" per la navigazione e l'infotainment

Prime immagini ufficiali della nuova Kia EV6, il primo modello della casa automobilistica sudcoreana sviluppato sulla piattaforma E- GMP, appositamente creata per i veicoli a sola trazione elettrica. La EV6, che sarà presentata in prima mondiale nelle prossime settimane, è stata svelata in anteprima nello showroom Morellato di Milano lunedì 14 giugno, rivelando le sue particolarissime forme.

Il crossover Kia ha infatti un design futuristico, a cominciare dai fari anteriori e posteriori e dall'aspetto aerodinamico molto curato, con un fondo scocca sigillato che permette di convogliare al meglio i flussi d’aria per la massima efficienza. Gli interni spaziosi sono impreziositi dall'alto grado di connettività e da un grande display audiovisivo e di navigazione (AVN), caratterizzato da un profilo curvo e privo di interruzioni. L’ampio schermo e la plancia compatta trasmettono sensazioni di grande apertura e libertà.

L'aspetto più importante della nuova EV6 è però la piattaforma E- GMP, novità introdotta con questo modello e che sarà disponibile su tutte le future vetture elettriche Kia. La "piattaforma modulare elettrica globale" permette di sfruttare al meglio il display della plancia attraverso i comandi frontali e del volante, dando spazio all'infotainment e alla navigazione durante la guida.