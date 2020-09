Milano, Davide Lacerenza ai fan: "Mi scuso per il video con la cocaina, è colpa di una ex"

Una stories su Instagram per chiedere scusa ai fan di quel video in cui assume cocaina finito in rete contro la sua volontà. Protagonista l'influencer e imprenditore milanese Davide Lacerenza, protagonista già in passato di alcune 'gesta' finite nei trend topic dei social network.

"Il filmato è finito online per colpa di una ex - spiega Lacerenza dal suo profilo IG - In passato ho fatto uso. Avete scoperto una mia debolezza e spero mi possiate perdonare. Dico a tutte le persone e ai ragazzi che mi seguono di non seguire quell'esempio".

Sui social, infatti, gira da giorni un video dove il titolare della Gintoneria si droga. Lacerenza ha confermato la veridicità delle immagini. Nei giorni scorsi il suo locale, su provvedimento del questore, è stato chiuso per 10 giorni per questioni di ordine pubblico dopo che si sono verificate risse e spaccio.

Nelle stories, Lacerenza ammette di esserci "ricascato" durante i mesi del lockdown, usando "mannite" (una sostanza usata per tagliare la cocaina, ndr).