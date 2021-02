Milano, scalavano i palazzi per rubare nelle case: presa la banda di ladri acrobati. Video

Sono finiti in manette i ladri acrobati che nel 2020 avevano compiuto una serie di furti in appartamento introducendosi nelle case scalando le pareti esterne. Il gruppo, composto da 4 cittadini serbi, è stato incastrato grazie alle registrazioni di una videocamera di sorveglianza che li ha immortalati durante uno dei furti, avvenuto il 12 dicembre scorso in via San Nicolao.

Nel corso di una perquisizione, gli agenti della Polizia di Stato hanno rinvenuto nel covo dei 4 uomini numerosi orologi di pregio, borse di valore, capi d'abbigliamento firmati e denaro contante per circa 14 mila euro.