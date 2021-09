Furti in appartamento a Milano e Torino: nel covo decine di attrezzi per lo scasso

Il gruppo, composto da sei elementi, apriva le porte delle abitazioni con grimaldelli e altri strumenti, portando poi via preziosi e contanti

Arresti anche a Milano per una banda di ladri d’appartamento che secondo gli inquirenti tra agosto e settembre 2021 avrebbe messo a segno colpi in numerose case sparse tra la Lombardia e il Piemonte.

Il gruppo, formato in tutto da 6 componenti, agiva con meticolosa organizzazione e ruoli ben studiati: dal palo in strada, agli scassinatori che con grimaldelli e altri attrezzi da scasso aprivano le porte degli appartamenti portando via gioielli, contanti e altri preziosi.