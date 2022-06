Svaligiavano le case calandosi dai tetti: arrestati

In manette una banda di cittadini albanesi responsabile di almeno quattro furti a Milano e hinterland, e che usava auto rubate per darsi alla fuga con il bottino

Svaligiavano gli appartamenti calandosi dai tetti e utilizzando auto rubate per caricare la refurtiva e darsi alla fuga. In manette quattro cittadini albanesi di età compresa tra i 22 e i 37 anni, che secondo la Polizia di Stato di Milano sarebbe responsabile di almeno quattro furti a Milano e hinterland.

Secondo gli inquirenti, la banda era solita applicare sulle auto rubate targhe che di volta in volta venivano asportate furtivamente da altre autovetture, rendendo così irrintracciabile il mezzo usato per la fuga. Tra i beni sequestrati al gruppo, anche gioielli e 10mila euro in contanti, oltre a una pistola calibro 7,65 utilizzata per minacciare le vittime degli appartamenti svaligiati.