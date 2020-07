Stava tentando di svaligiare la cassa automatica di un autolavaggio che aveva divelto usando delle tronchesi.

Così i carabinieri di Vimodrone hanno sorpreso in flagranza di reato un cittadino italiano 40enne, intendo a derubare un impianto di lavaggio auto in viale Gramsci. Arrestato dai militari, l’uomo è poi risultato già pregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio e per lui sono scattati gli arresti domiciliari.