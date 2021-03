Folla di curiosi in piazza Duomo per la star americana Lady Gaga, che da alcuni giorni è a Milano per le riprese del film "House of Gucci".

Dopo il set allestito mercoledì 10 marzo all'Università Statale, oggi, giovedì 11, la troupe si è spostata nel cuore della città, girando alcune scene tra piazza Duomo e l'ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, mentre tutto intorno decine di passanti si fermavano per rubare uno scatto della diva.