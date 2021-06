Verde pubblico e alloggi a prezzi accessibili per i giovani: ecco come diventerà la nuova Lambrate

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Un investimento da 70 milioni di euro per riqualificare lo scalo ferroviario di Milano Lambrate e il quartiere che lo ospita. È l'ambizioso obiettivo di "Lambrate Streaming", il progetto vincitore del bando comunale "Reinventig cities" (già adottato dall'amministrazione per gli scali Farini, San Cristoforo, Greco e Porta Romana) che prevede la rigenerazione urbana in chiave sostenibile dei quartieri più critici della città.

Al centro del piano di recupero di Lambrate un parco pubblico di oltre 41mila metri quadrati e la realizzazione di tre nuove piazze con frutteti, orti didattici e di comunità, aree ricreative attrezzate, campi da giochi, impianti sportivi per adulti e aree cani. Spazio anche all'edilizia sociale, con la costruzione di nuovi appartamenti a canoni agevolati e prezzi accessibli anche ai più giovani.