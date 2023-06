Il 30enne sardo che ha lasciato tutto per aprire una libreria a Milano

Appassionato di noir, tanto da intraprendere la carriera di autore, il giovane cagliaritano ha rilevato una vecchia edicola in via Buonarroti dentro cui ha allestito anche un mercatino di libri usati

Lorenzo Scano è un 30enne di Cagliari che ha deciso di lasciare tutto per inseguire un sogno: aprire un negozio di libri ambulante a Milano. Sfidando lo scetticismo degli amici e le insidie del mercato editoriale, il giovane sardo ha rilevato una piccola edicola in via Buonarroti, dove oltre agli scaffali con giornali e riviste, ha allestito anche un piccolo mercatino del libro diventato subito molto frequentato dagli abitanti del quartiere.

Lascio tutto e vendo libri

"Ho lasciato praticamente tutta quella che era la mia vita di tutti i giorni per venire qui e aprire questo posto - racconta Lorenzo -. In casa mia siamo sempre stati appassionati di libri, tanto che quando si prendeva un bel voto il regalo dei nostri genitori era un libro nuovo. Per me è sempre stata una passione al limite della mania, e già a 12 anni sapevo che da grande avrei voluto aprire una libreria. Ci ho provato una prima volta a Cagliari, la mia città, con una piccola bottega dedicata ai romanzi noir, ma non è andata bene".

L'avventura milanese

"Per questo ho deciso di mollare tutto e venire qui a Milano, la città dove se ti dai da fare puoi riuscire a fare qualunque cosa. Io l'ho sempre vista così, come una piccola New York italiana. E devo dire che l'affetto delle persone del quartiere, che ogni giorno passano a prendere un giornale o un libro, mi ha dato poi ragione. Mi ha stupito vedere quanta gente ancora si dedica e si appassiona alla lettura. C'è persino chi viene e mi regala un libro per il mercatino. Devo confessare però che a volte, se è uno di quelli che manca nella mia libreria, qualcuno me lo porto a casa per leggerlo prima di venderlo".