Milano-Sanremo in bicicletta per far riaprire cinema e teatri: "Siamo l'ultima ruota". Video

Far riaprire cinema, teatri e luoghi di cultura. Per chiederlo le maestranze dello spettacolo riunite, sotto lo slogan "L'ultima ruota", hanno organizzato un viaggio in biciclettata da Milano a Sanremo, città simbolo della Canzone italiana, chiedendo che il Governo faccia finalmente ripartire uno dei settori più penalizzati dal Covid-19.

I ciclisti, salutati dall'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Filippo del Corno, sono partiti mercoledì 24 febbraio da piazza XXIV Maggio, e con un percorso a tappe prevedono di arrivare nella città ligure esattamente il 1° marzo alle 16.30, sfilando davanti al celebre teatro Ariston, sede del Festival di Sanremo.