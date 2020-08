La Lega contro la ciclabile in viale Monza: "I 'gretini' vanno di moda, ma hanno solo pitturato delle strisce per terra"

"I 'gretini' vanno molto di moda, ma in realtà hanno solo dipinto delle strisce per terra inventandosi una pista ciclabile che porta via altri parcheggi e aumenta ancor di più il traffico delle auto". A dirlo sono i militanti della Lega di Milano, che lunedì 31 agosto hanno manifestato lungo la ciclabile di viale Monza in disaccordo con le politiche green del sindaco Beppe Sala.

"Questi soldi potrebbero essere usati per togliere le buche in molte vie della città - spiegano i leghisti Stefano Bolognini e Silvia Sardone - Si tratta di una scelta ideologica che non ha nulla a che fare con l'ambiente".