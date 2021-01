"Andate a cagare voi e chi vi ha votato": lo show del consigliere leghista ad Abbiategrasso (Milano). Video

Urla e insulti, che costringono il presidente del Consiglio comunale a sospendere la seduta. Protagonista il consigliere della Lega Emanuele Gallotti, che durante l'intervento del collega Christian Cattoni, della lista "Cambiamo Abbiategrasso" ha iniziato a inveire al suo indirizzo, lasciandosi andare a un vero e proprio show condito da insulti e parolacce.

Nel video, messo in rete dall'opposizione in Consiglio comunale, ecco il consigliere della Lega scagliarsi nella sua reprimenda contro "l'avversario", mentre il presidente della seduta tenta invano di placarlo. "Non rompere i cog***ni - grida Gallotti - Andate a cagare, voi e chi vi ha votato".