Regione, De Corato: "Letizia Moratti ama le sfide difficili, per questo ha chiesto anche la vicepresidenza"

"Letizia Moratti ama le sfide difficili. Ha chiesto anche la vicepresidenza per poter avere tutto il potere necessario a vincere la lotta contro il Covid". A dirlo è l'assessore alla Sicurezza ed ex braccio destro di Letizia Moratti, neo eletta assessore al Welfare della Regione Lombardia.

"Con Letizia Moratti, quando era sindaco, abbiamo lanciato le basi per la Milano di oggi - spiega De Corato - È grazie a lei se abbiamo avuto l'Expo e se la città ha vissuto un periodo di grande sviluppo. Sono certo che abbia preso questo nuovo impegno con la massima serietà per portarlo fino in fondo".