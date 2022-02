Occupato il liceo Virgilio: "La scuola ignora il disagio psicologico causato dal covid"

Anche il liceo Virgilio si aggiunge all'elenco degli istituti occupati dagli studenti per protestare contro le modalità del rientro a scuola in presenza post pandemia. Una scuola, spiegano i liceali in un comunicato, che non tiene conto dell'enorme disagio psicologico maturato da numerosi studenti durante i lunghi mesi di restrizioni dovute al covid, e che continua ad affrontare la didattica solamente in modo nozionistico e frontale, senza alcun coinvolgimento attivo dei ragazzi. Gli studenti chiedono inoltre la modifica delle modalità per la seconda prova dell'esame di maturità decise dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi.