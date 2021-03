Milano, vuole l'autografo di Liliana Segre e le offre la schiena come tavolo: "È il mio modello". Video

Voleva a tutti i costi l'autografo di Liliana Segre, tanto da offrire la propria schiena come tavolo per farle apporre una firma su un foglio di carta. Protagonista del gesto una giovane ammiratrice, che venerdì 5 marzo, durante l'annuale cerimonia al parco Monte Stella per ricordare i Giusti di tutto il mondo, ha fermato la senatrice a vita per chiederle il proprio nome autografato da conservare.

"A casa ho appese al muro le immagini di Biden, Malala, Kamal Harris e Martin Luther King - racconta la giovane - Sono la mia fonte d'ispirazione e le guardo ogni sera prima di addormentarmi. La senatrice Segre per me è un modello di vita, vorrei essere come lei da grande".