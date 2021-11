No vax, Liliana Segre: "Chi nega il Covid non vuole ascoltare"

"Penso sia incredibile che ancora oggi ci sia chi nega la Shoah e chi nega il Covid, anche se questo paragone non mi piace. Purtroppo chi non vuole ascoltare non asolta". A dirlo è stata la senatrice a vita Liliana Segre durante la presentazione del nuovo libro di Mirta Merlino a BookCity Milano 2021.

"Penso di aver fatto bene a mantenere per tanti anni il silenzio riguardo al mio passato di deportata - ha spiegato Liliana Segre - Lo feci perché purtroppo alcune orecchie non si sono aperte mai, altrimenti come spiegheresti che esista chi nega la Shoah nonostante oggi esistano le visite guidate ai campi di sterminiio, e chi oggi invece nega il Covid".