Liliana Segre: "A 92 anni vivo sotto scorta per l'odio antisemita. È una vergogna"

"Sono la più anziana d'Europa, a 92 anni, a dover aver bisogno di essere protetta con la scorta a causa dell'odio antisemita. La considero una vergogna del mondo che mi circonda, eppure avviene. Vivo con la scorta". Così Liliana Segre, senatrice a vita e sopravvissuta ad Auschwitz, parla al Memoriale della Shoah di Milano alla platea raccolta per l'apertura della mostra sul censimento degli ebrei milanesi dopo le leggi razziali emanate da Mussolini nel 1938.

La senatrice, che si è commossa leggendo sui registri i nomi dei propri familiari scomparsi nel campo di sterminio, ha ricordato i giorni in cui anche lei, ad appena 8 anni, è stata iscritta in quegli elenchi, che poi diventarono il preludio alla persecuzione e deportazione degli ebrei da parte dei nazisti-fascisti. "Questo luogo, troppo spesso dimenticato, andrebbe visitato nel silenzio - ha spiegato la senatrice a vita - Come si visitano i cimiteri o le grandi opere d'arte, quando lo spirito parla e lo spirito grida".

Liliana Segre ha poi concluso il suo intervento con un appello al sindaco di Milano Beppe Sala, per sostenere la proposta di affiggere all'interno della Stazione Centrale una targa che indichi la presenza, sotto allo scalo ferroviario stesso, del "Binario 21", il binario dal quale partivano i treni per Auschwitz e lungo il quale è stato costruito il Memoriale della Shoah.