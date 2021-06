High-tech e immerso nel design: ecco il nuovo Linate (Milano)

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato martedì 8 giugno lo scalo milanese per la presentazione del progetto di restyling dell'aeroporto

Cerimonia solenne all'aeroporto di Linate, dove martedì 8 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la nuova area imbarchi dello scalo milanese dopo il restyling fatto da Sea Spa durante i lunghi mesi di lockdown.

"Design, tecnologia e sostenibilità sono le tre parole chiave di questo intervento - spiega l'amministratore delegato di Sea Milano, Armando Brunini -. Dopo il rifacimento della facciata nel 2018, ora andiamo avanti con la nuova area imbarchi, più tecnologica, più verde e accogliente, ma soprattutto più veloce e comoda per i viaggiatori. I controlli, in particolari, sono stati velocizzati grazie a nuove strumentazioni che consentono ai passeggeri di non dover estrarre dai bagagli i liquidi e le apparecchiature elettroniche, garantendo così maggiore sicurezza, distanziamento e velocità d'imbarco".