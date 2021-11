Il video della lite tra Ghali e Salvini durante il derby Milan-Inter

Le immagini sono state pubblicate dalla pagina Instagram Welcome To Favelas

Il cantante Ghali contro il politico Matteo Salvini durante il derby di Milano tra Milan e Inter. La scena della lite, scoppiata per motivi ancora da capire, è stata immortalata da alcuni dei presenti ed è finita in rete.

I due, entrambi tifosi del Milan, sono seduti a meno di una decina di metri di distanza l'uno dall'altro. Nel video si vede Ghali molto agitato, contenuto da alcune persone e dagli steward presenti nelle tribune dello stadio San Siro, mentre urla verso il leghista. L'ex ministro dell'Interno sembra rispondere ironicamente alzando le braccia coi pugni chiusi per festeggiare. Pare che il tutto sia successo proprio in occasione del gol rossonero.

Tra i due non c'è molta simpatia da tempo. Ghali, in una canzone, si riferisce a Salvini senza citarlo descrivendo proprio una scena allo stadio. "Alla partita del Milan ero in tribuna con gente. C’era un politico fascista che annusava l’ambiente. La squadra da aiutare a casa propria praticamente. Forse suo figlio è pure fan, ché mi guardava nel mentre", cantava nel remix di Vossi Bop di Stormzy.

Le immagini sono state pubblicate dalla pagina Instagram Welcome To Favelas. Gli account ufficiali di entrambi i protagonisti hanno ampiamente documentato la propria presenza al Meazza ma nessuno dei due, per il momento, ha fatto riferimento all'episodio.