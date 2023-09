Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle, 'sfreccia' a 150 km/h e posta il video

Attendere qualche minuto: stiamo preparando il video...

Ha sfrecciato a 150 km/h con una Porsche lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, all'altezza di Monza, mentre si filmava. Poi ha postato il video sui social. Non una persona qualunque, però, ma Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle, la società che gestisce l'Autostrada Milano-Genova e le Tangenziali milanesi.

Nel video si vede Lo Presti impegnato in corsia di sorpasso a guidare, spingendo l'acceleratore e cambiando spesso le marce, per via anche del traffico. La didascalia con cui ha accompagnato il post, il 2 settembre, parla chiaro: "Un leggero momento di entusiasmo in auto". Il post non è sfuggito a Selvaggia Lucarelli, che lo ha ripreso e denunciato su Domani.

Commercialista, classe 1964, in passato Lo Presti è stato anche pilota di rally. Ma stride parecchio il suo ruolo pubblico, di top manager di una società autostradale, con un'impresa del genere, per di più da lui stesso filmata e postata sul web.