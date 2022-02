Secondo Letizia Moratti la Lombardia tornerà zona bianca da lunedì 28 febbraio

La Lombardia torna in zona bianca. A dirlo è la vicepresidente della regione Lombardia Letizia Moratti, che martedì 22 febbraio è intervenuta all'inaugurazione della seconda casa di comunità allestita dall'ospedale Niguarda in viale Zara 81.

"I dati e gli indicatori sono tutti sotto i livelli di guardia - ha spiegato la vice governatrice - La nostra regione è tra le prime al mondo per somministrazione di terze dosi di vaccino covid, e per questo dobbiamo ringraziare lo sforzo di medici e personale ospedaliero. È proprio grazie a questa eccellente campagna vaccinale che da lunedì torneremo in zona bianca".

La vicepresidente della Lombardia ha poi parlato di una sua eventuale candidatura alle elezioni regionali del 2023: "Per ora sono concentrata sul presente e sui tanti lavori che abbiamo in cantiere. Stiamo mettendo in atto la nuova riforma regionale della sanità e per il momento i miei sforzi sono riservati a questo. Non è mia abitudine fare programmi sul mio futuro politico".