Lombardia zona gialla da domenica 31 gennaio: l'annuncio di Fontana. Video

"La Lombardia torna in zona gialla da domenica 31 gennaio, ma non vanifichiamo gli sforzi fatti per riconquistare un po' di libertà". Il messaggio arriva in video dal presidente della Regione Attilio Fontana, che ufficializza il passaggio di colore già comunicato nella serata di venerdì 29.

"Mi ha appena chiamato il ministro Speranza per darmi la notizia - dice Fontana nel video pubblicato dalla Regione Lombardia - Credo sia un doveroso riconoscimento verso gli sforzi fatti dalla cittadinanza in questi mesi. Allo stesso tempo voglio fare un appello a non vanificare gli sforzi fatti per riconquistare un po' di libertà".