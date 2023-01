L'avvocato di Lucarelli jr e Apolloni: "Per noi la ragazza era consenziente"

Il figlio dell'ex calciatore Cristiano e l'amico Federico Apolloni sono comparsi in tribunale a Milano dopo l'arresto per l'accusa di violenza sessuale su una 22enne americana

"Per noi la ragazza era consenziente". Lo ripete più volte ai cronisti Leonardo Cammarata, avvocato difensore dei calciatori del Livorno Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, figlio del noto ex calciatore di serie A Cristiano. I due sono stati arrestati lo scorso 20 gennaio con la grave accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazza americana di 22 anni.

"Mattia e Federico hanno preso la cosa molto seriamente - spiega l'avvocato all'uscita dell'aula in cui si è tenuta l'udienza preliminare -. Ci sono video che provano il clima festoso del contesto in cui sono avvenuti i fatti. Certamente ci sono delle volgarità dette dai miei due clienti nel filmato, ma ripeto che fa parte del contesto goliardico della festa. Sicuramente i due ragazzi non frequenteranno Eton (celebre college britannico, ndr) in futuro, tuttavia c'è un altro video, che ancora stiamo cercando, nel quale sarebbe evidente che la presunta vittima ha avuto il rapporto volontariamente. Contiamo di trovarlo presto per scagiorare Mattia e Federico".