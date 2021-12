Maxi sequestro di luminarie natalizie contraffatte: denunciati 7 esercenti

Circa 760mila articoli “taroccati” o pericolosi sequestrati in esercizi commerciali di Milano e provincia. È il bilancio della maxi operazione della Guardia di Finanza per il contrasto alle merci contraffatte in vista delle festività, e che ha portato alla confisca di numerosi addobbi e luminarie natalizie con marchio CE falsificato e l’indicazione di adeguatezza (anche questa fasulla) agli impianti elettrici europei. Sette, in totale, gli esercenti multati per “vendita di prodotti industriali con segni mendaci” e per “introduzione e commercio di prodotti con segni falsi nello Stato italiano”.