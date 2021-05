Il video di Lukaku mentre festeggia per strada con i tifosi dell'Inter

Festeggia per le strade del Centro di Milano con la maglia dell'Inter tra le mani e urlando insiema ai tifosi: così Romelu Lukaku ha celebrato lo scudetto nerazzurro. Il video è finito in rete ed è diventato subito virale. Nelle immagini si vede l'attaccante mentre dalla sua auto esulta per il primo posto in campionato.

La sua gioia incontenibile è stata spiegata ai microfoni di Sky: “Sono molto felice per tutti gli interisti nel mondo, per la squadra, il mister e il suo staff, e il presidente e tutti gli altri. Sono orgoglioso di giocare per l’Inter, è stato un bell’anno per noi. Il mio giro per Milano? Era il momento di uscire e vedere la gente, per tanti di noi era il primo titolo e bisognava festeggiarlo con la gente. Questo è il miglior anno della mia carriera. Speriamo di continuare così. Sono contento, voglio ringraziare tutti perché è stata una bella stagione”.

L'inter campione d'Italia

L'inter è la nuova vincitrice e i tifosi di tutta Milano non hanno tardato a celebrarlo riunendosi per suonare tamburi, cantare cori, sventolare il tricolore e strombazzare i clacson per le strade sia della città sia dell'hinterland.

Tantissimi i fan che 'hanno invaso' piazza Duomo tra cori ("siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi"), bandiere, fumogeni, sciarpe, striscioni e urla di gioia. Molti dei fan della squadra hanno tenuto su la mascherina, ma alcuni, come si vede dalle immagini immortalate in centro, se la sono abbassata nonostante l'impossibilità di mantenere le distanze anti contagio raccomandate. Un gruppo, poi, ha anche scalato il monumento equestre a Vittorio Emanuele II superando le transenne.