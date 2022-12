Le luminarie di Natale sostenibili di corso Buenos Aires

Accese in porta Venezia le tradizionali luci natalizie che illuminano la via dello shopping milanese con pannelli solari ricaricabili installati da Enel X, in collaborazione con Enel, Nhood, Confcommercio e Glovo

Si accendono le tradizionali luci di Natale in corso Buenos Aires, anche quest'anno all'insegna della sostenibilità grazie a un impianto a pannelli solari installato da Enel X in collaborazione con Enel, Nhood, Confcommercio e Glovo.

"Si tratta sempre di un momento importante per la città - spiega l'assessore allo Sviluppo economico del Comune di Milano, Alessia Cappello -. In un periodo come questo, in cui i costi dell'energia pesano soprattutto sui commercianti, fare delle luminarie ecosostenibili in un posto come questo vuol dire dare un segnale che la città si sta muovendo in quella direzione".